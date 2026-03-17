Зрители телеканала RT познакомятся с историей и культурой Дагестана

Британские журналисты телеканала RT снимают серию передач программы Inland Visions, посвященную Дагестану. Новый проект познакомит международного зрителя с историей и культурой, а также укладом жизни в разных регионах республики.

В эти дни в Дагестане проходят съемки специальных выпусков программы Inland Visions, которая идет на телеканале RT. Главная задача британского журналиста Питера Скотта, команда которого работает в регионе - познакомить международную аудиторию с историей и культурой республики, сообщает пресс-служба администрации главы Дагестана.

"Съемочная группа уже посетила Дербент - один из древнейших городов России с богатым историко-культурным наследием. В рамках работы над проектом были запечатлены цитадель Нарын-кала, экраноплан "Лунь", парк имени Низами Гянджеви, а также выступление ансамбля песни и танца "Дербент""

Сейчас съемочная группа работает в Гунибе: участники команды продолжают знакомить зрителей с уникальной природой, культурой и историей края, освещая историческое наследие, самобытную культуру и туристический потенциал Дагестана, передает портал "Это Кавказ".

Особое значение британские кинематографисты уделяют атмосфере радушия и доброжелательности, которыми славятся местные жители, а также знаковым достопримечательностям региона.

Съемки познавательной программы телеканала ведутся при поддержке министерства по туризму и народным художественным промыслам Дагестана, говорится в сообщении.