Тегеран осудил удары США по Ирану и угрозы в адрес Омана

Иран заявил о нарушении США устава ООН в ходе ударов по порту Бендер-Аббас. Тегеран также осудил угрозы США в адрес Омана.

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что власти ИРИ осуждают удары армии США по южной части Ирана, а также осуждают угрозы Вашингтона в адрес Омана. Багаи подчеркнул, что действия Вашингтона являются нарушением устава ООН.

"Иран решительно осуждает военную агрессию США в четверг утром на ряд районов в Бендер-Аббасе, напоминая, что агрессивные действия против территориальной целостности и суверенитета являются вопиющим нарушением международного права и устава ООН"

– Эсмаил Багаи

Багаи обратился к Совету безопасности ООН дать оценку действиям США и призвать Вашингтон к ответу. МИД ИРИ также выступил с осуждением угроз США в адрес Омана и других стран региона.

Ранее лидер США Дональд Трамп заявил, что армия Соединенных Штатов готова "разнести" Оман, если Маскат возьмет под контроль Ормузский пролив.

Напомним, что сегодня ночью армия США атаковала наземную станцию управления в иранском порту Бендер-Аббасе. ВС США также сбили четыре ударных беспилотника.