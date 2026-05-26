Россия ограничит ввоз огурцов и томатов из Армении с 30 мая

Поставки томатов, огурцов и клубники из Армении временно ограничат российские власти. Решение принято на фоне выявленных нарушений.

Россельхознадзор с 30 мая временно ограничит импорт томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из Армении. Меры вводятся до формирования механизмов обеспечения безопасности аграрной продукции. 

"Россельхознадзор с 30 мая 2026 года вводит временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники происхождением и отправлением из Армении до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции"

– Россельхознадзор

Сообщается, что решение принято на фоне участившихся случаев нарушений, а также для обеспечения фитосанитарной безопасности. Отмечается, что аграрное ведомство РА не отреагировало на ранее зафиксированные нарушения.

