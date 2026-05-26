В США заявили о развитии отношений с Арменией после застоя

Соединенные Штаты и Армения вновь развивают отношения после длительного застоя, такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио в ходе заседания правительства в Белом доме.

"Мы наблюдаем зарождение замечательных новых отношений с Арменией, которые очень долго простаивали"

– Марко Рубио

Он отметил, что в этом направлении Вашингтон двигается планомерно и хрошо.

По словам Рубио, американо-армянское партнерство имеет значительные перспективы.

Напомним, ранее госсекретарь США совершил визит в Ереван, где подписал вместе главой МИД Армении Араратом Мирзояном рамочный меморандум об обеспечении поставок критически важных и редкоземельных минералов.