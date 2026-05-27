Борьбу с финансированием терроризма усилят Москва и Астана

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представители России и Казахстана договорились об усилении противодействия финансированию терроризма. Документ был подписан в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Астану.

Россия и Казахстан подписали соглашение, которое предусматривает усиление сотрудничества в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Об этом рассказали агентстве Финмониторинга РК.

"Казахстан и Россия укрепляют сотрудничество в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В рамках государственного визита президента России в Казахстан между Агентством по финансовому мониторингу и Федеральной службой по финансовому мониторингу подписано соответствующее соглашение"

– агентство Финмониторинга Казахстана

Согласно документу, финансовые разведки двух стран будут заниматься развитием механизмов взаимодействия.

В агентстве добавили, что сотрудничество двух стран в данной сфере поможет повысить эффективность обмена информации и усилить меры, направленные на выявление и пресечение финансовых финансового характера.

Напомним, президент РФ Владимир Путин прибыл с трехдневным визитом в Казахстан 27 мая.

