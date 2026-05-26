ЕС не спешит назначать переговорщика с Россией – СМИ

В ЕС пока нет консенсуса по поводу возможных переговоров с Россией. По словам еврочиновников, в первую очередь они хотят определиться с тем, какие вопросы стоит обсуждать с Москвой.

Евросоюз в ближайшее время не будет назначать основного переговорщика с Россией. Об этом рассказали высокопоставленные европейские чиновники.

По их словам, такое решение обусловлено позицией ряда ведущих стран ЕС, в том числе Германии, а также верховного представителя ЕС союза по иностранным делам и политике безопасности является Кайи Каллас, передает агентство DPA.

"ЕС на текущий момент не планирует назначать основного переговорщика с Россией для возможных мирных переговоров по Украине"

– DPA

Чиновники отмечают, что сначала в Брюсселе хотят определиться, о чем конкретно веси переговоры с Москвой.