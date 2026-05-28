Россельхознадзор обратился к Ташкенту в связи с поставками овощей и фруктов

России и Узбекистану необходимо провести переговоры для разработки процедуры, которая гарантировала бы стабильные и безопасные поставки овощей и фруктов из Узбекистана, такое сообщение распространил Россельхознадзор.

"29 мая 2026 года Россельхознадзор обратился в компетентное ведомство Узбекистана для проведения технических переговоров в целях выработки механизма, обеспечивающего безопасные и бесперебойные поставки узбекской плодоовощной продукции в Россию"

– Россельхознадзор

В сообщении также опровергаются предыдущие сообщения СМИ о введении ограничений на поставки узбекистанских фруктов и овощей.