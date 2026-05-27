Беспилотный грузовой маршрут связал Россию и Казахстан

Маршрут протяженностью около 3 тыс км между Москвой и Астаной впервые в истории был преодолен грузовиками беспилотной системы.

Лидеры России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев запустили беспилотный грузовой маршрут, который связал Москву и Астану. 

Как передает Акорда, беспилотники пересекли границу двух стран в районе пункта "Жана-Жол".

Сообщается, что беспилотные грузовики впервые в мировой истории преодолели порядка 3 тыс км. Современные технологии позволили значительно сократить время в пути – дистанция была преодолена за 2 дня.  

Москва и Астана продолжат сотрудничать в этом направлении. Стороны намерены увеличить масштаб проекта.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
