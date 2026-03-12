Задержанные индийские моряки вышли на свободу в Иране

В Иране освободили 10 индийских моряков, задержаны в июле 2025 года. Об этом информируют судоходные власти Индии.

Нефтяной танкер MV Harbour Phoenix, на борту которого находились моряки, был перехвачен в районе порта Джаск. После этого их посадили в тюрьму.

"Генеральный директорат (Индии – прим. ред) судоходства подтверждает свою непоколебимую приверженность обеспечению благополучия, безопасности и защиты индийских моряков по всему миру" – индийское ведомство

– индийское ведомство

В настоящее время принимаются все необходимые меры для скорейшего возвращения членов экипажа в Индию.