Росатом будет строить АЭС в Казахстане в 2027 году

В Казахстане заявили о том, что в 2027 Росатом начнет реализацию проекта по строительству атомной электростанции "Балхаш".

Информацию подтвердила пресс-служба Агентства по атомной энергии Казахстана.

"Подтверждаем. Строительство начнется в 2027 году"

– Агентство по атомной энергии РК

Напомним, ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил о том, что сроки строительства АЭС в Казахстане определят непосредственно заказчики.

Тем не менее, сама корпорация Росатом рассчитывает, что строительство начнется в 2027 и продолжится до середины 2030-х годов.