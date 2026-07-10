Американские дипломаты не прилетят в Оман для переговоров с Ираном - СМИ

В новой встрече по иранскому конфликту в Омане не будут участвовать ни основные, ни технические переговорщики США – Вашингтон пока не готов к продолжению диалога с Тегераном и намерен ограничиться взаимодействием с оманскими и катарскими посредниками.

Американские СМИ выяснили, что на ближайшей встрече по урегулированию иранского конфликта в Омане не будет ни одного из представителей США: Вашингтон временно отказывается от прямых дипломатических контактов с Тегераном и будет говорить только с посредниками – Оманом и Катаром.

На этой неделе стало известно, что президент США Дональд Трамп, несмотря на возобновление ежедневных обменов ракетными ударами между американскими войсками и Корпусом стражей Исламской революции, дал задание переговорной группе вице-президента Джей Ди Вэнса не прерывать мирный диалог с иранскими властями.

Однако из-за текущего накала боевых действий и соответствующей риторики с обеих сторон Белый дом принял решение повременить с дипломатическим треком. Поэтому в Омане не будет не только стандартных переговорщиков Администрации Трампа – спецпосланника президента Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера – но и членов технической дипломатической делегации.

Кроме того, Вашингтон ожидает от Тегерана твердых гарантий того, что Ормузский пролив будет открыт для всех коммерческих кораблей без исключений.