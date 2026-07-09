Более 80 пляжей в Анапе прошли проверку и открылись для туристов

Официальное разрешение на открытие пляжного сезона после ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на территории Анапы получили 83 пляжа, еще 14 проходят экспертизу.

В Анапе 83 пляжа получили разрешение на открытие пляжного сезона после ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, а еще 14 проходят экспертизу. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Всего за время ликвидации последствий аварии специалисты очистили более 3,6 тыс км береговой линии, включая повторную уборку. На утилизацию вывезли около 185,3 тыс т загрязненного песка и грунта.

Напомним, ранее 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. Часть мазута выбросило на побережье в районе курорта Анапа и его пригородов, было загрязнено 54 км береговой линии.