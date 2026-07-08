В Израиле готовы начать военную операцию против Ирана

Глава Минобороны Израиля подтвердил готовность страны к новым боям против Ирана. Он подчеркнул, что израильские военные находятся в состоянии повышенной готовности.
Израиль готов к возможному возобновлению военной кампании против Ирана. Такое заявление сделал 9 июля глава Минобороны Исраэль Кац.
"Армия обороны Израиля находится в состоянии повышенной готовности и готова возобновить кампанию. Если нам понадобится вернуться, мы вернемся с еще большей силой, чтобы устранить угрозы"
- израильский министр
Руководитель оборонного ведомства отметил, что длинная рука еврейского государства достанет в Тегеране и других местах тех, кто попытается угрожать Израилю и причинить ему вред.