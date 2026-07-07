Сирия будет участвовать в ливано-израильском урегулировании – Трамп

Американский президент заявил о том, что лидер Сирии поможет в урегулировании конфликта в Ливане.

Сирия выступила с инициативой быть посредником при урегулировании конфликта Израиля и Ливана, такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами.

По его словам, обещание помочь в переговорном процессе ему дал лично сирийский президент на переходный период Ахмед аш-Шараа.

"Да, он (Ахмед аш-Шараа – ред.) пообещал"

– Дональд Трамп

Как сообщил американский лидер, этот вопрос стороны обсуждали в рамках личной встречи на полях саммита НАТО в Анкаре.

Напомним, ранее аш-Шараа заявил о том, что Дамаск не рассматривает никаких военных сценариев в отношении Бейрута и выступает за комплексное политическое урегулирование кризиса в соседней стране.