ЕС обсуждает со странами Южного Кавказа развитие региональных маршрутов

Магдалена Гроно сообщила о диалоге с Азербайджаном и Арменией по вопросам развития транспортных маршрутов в регионе. Она отметила, что ЕС заинтересован в том, чтобы все стороны получали от этого выгоду.

Евросоюз обсуждает с властями Армении и Азербайджана вопрос развития транспортных маршрутов на Южном Кавказе. Об этом сообщила специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Магдалена Гроно, находящаяся с визитом в Ереване.

"Мы обсуждаем с армянскими властями, а также, конечно, с нашими азербайджанскими партнерами, как лучше всего поддержать развитие маршрутов, чтобы в этом участвовали все страны, чтобы все жители населенных пунктов, расположенных вдоль маршрута, получали от него выгоду, и, конечно же, чтобы мы внесли значительный вклад в приоритетный для ЕС проект Средний коридор, соединяющий Азию с Европой через Южный Кавказ"

– Магдалена Гроно

Спецпредставитель ЕС также подчеркнула, что она впечатлена прогрессом в построении устойчивого мира в регионе.

"Мы, как Евросоюз, стремимся быть сильными партнерами для Армении, а также для Азербайджана, чтобы этот мир стал устойчивой реальностью, приносящей пользу всем людям"

– Магдалена Гроно

Кроме того, она акцентировала внимание на том, что ЕС поддерживает мирный процесс между двумя республиками в различных формах. По словам Гроно, ЕС также особое внимание уделяет вопросам региональной взаимосвязи.