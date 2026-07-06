Новые рейсы в Анталью из РФ запускает Turkish Airlines

В июле в Анталью появятся новые рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга, перевозку будет осуществлять Turkish Airlines по заказу FUN&SUN.

Туроператор FUN&SUN расширит перевозку туристов в Турцию, он поставил собственные рейсы Turkish Airlines между Антальей, Москвой и Санкт-Петербургом.

Новые рейсы будут выполняться по пять раз в неделю из Москвы (понедельник, среда, пятница, суббота, воскресенье) и по четыре раза из Санкт-Петербурга (понедельник, вторник, четверг, воскресенье).

Первый рейс из Москвы состоится 17 июля, последний – в конце октября. Первый рейс из Санкт-Петербурга – 21 июля, последний – 25 октября.

по маршруту Москва – Анталья – Москва. Как сообщили в компании, эта перевозка дополняет уже существующую полетную программу туроператора в Турцию и позволит увеличить количество мест на направлении в высокий сезон.

Запуск собственных рейсов позволит туроператору отправлять больше россиян на отдых в рамках высокого летнего сезона.

Возить туристов в Анталью будут самолеты Airbus A321 с местами в эконом и бизнес-классе, передает АТОР.