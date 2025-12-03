Вестник Кавказа

Суд в Армении изъял у Саргсяна $1,7 млн и долю в квартире

Суд в Армении изъял у Саргсяна $1,7 млн и долю в квартире
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Один из лидеров "партии войны" Серж Саргсян по решению суда передаст в казну $1,7 млн, а также долю в квартире в Ереване. Политик обвиняется в коррупции.

Антикоррупционный суд Армении принял решение изъять в пользу государства активы экс-президента страны, зачинщика армяно-азербайджанского конфликта Сержа Саргсяна в виде финансовых средств и недвижимости.

Согласно решению суда, один из лидеров "партии войны" лишается суммы в 630 млн драмов ($1,7 млн), а также недвижимости в армянской столице, передают СМИ. Речь идет о 38% квартиры в Ереване, такой же доли парковочного места. Еще одна парковочное место перейдет в казну полностью. 

Таким образом, судебная инстанция удовлетворила часть требований Генпрокуратуры страны о конфискации.  

Напомним, что Саргсян проходит фигурантом уголовного дела о растрате и взятке. Его обвиняют в незаконном обогащении.

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