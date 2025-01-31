О чем Саргсян писал Путину: Ереван опубликовал пакет документов, раскрывающих проблемы карабахского урегулирования

Вчера, 2 декабря, после окончательного официального роспуска Минской группы ОБСЕ, безрезультатно занимавшейся урегулированием отношений между Арменией и Азербайджаном, на сайте премьер-министра Никола Пашиняна, были размещены важные документы, отражающие суть переговоров, которые велись до 2020 года.

Опубликованные документы сопровождаются оценкой происходящего, кардинально отличающейся от той, которая бытовала в Армении прежде. На сайте армянского премьера в разделе «Официальные новости» размещен материал, в котором, в частности, говорится:

В Армении на протяжении десятилетий существовали мифы вокруг карабахского конфликта, которые были сформированы политической элитой, пришедшей к власти в результате «карабахского движения».

Руководители движения создали эти мифы, чтобы оправдать свой приход и нахождение у власти, и раздували их до такой степени, что они стали нормой мышления в Армении. При этом любая позиция, не вписывавшаяся в рамки официальной идеологии, объявлялась предательством и становилась политическим табу.

Во время и после Первой Карабахской войны переговоры по урегулированию конфликта никогда не шли о независимости Карабаха или о его воссоединении с Республикой Армения. Главной темой переговоров было возвращение Азербайджану всех семи районов, прилегающих к Карабаху, в пакетном или поэтапном порядке, а статус самого Карабаха должен был стать предметом переговоров исключительно в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Наличие принципа территориальной целостности и права на самоопределение на столе переговоров означало невозможность определения статуса Карабаха без согласия Азербайджана, поскольку Карабах являлся частью территориальной целостности Азербайджана. Это четко зафиксировано в резолюции Совета Безопасности ООН.

Что касается определения статуса Карабаха путем референдума, то у Баку были основания утверждать, что в референдуме должны участвовать все граждане Азербайджана. То есть референдум должен был состояться не в Карабахе, а на всей территории Азербайджана. Армения не соглашалась с такой трактовкой, и тот факт, что референдум не проводился и процесс не продвигался вперед, означал, что позиция Азербайджана была решающей, поскольку Карабах де-юре считался частью Азербайджана.

Среди документов, размещенных на сайте премьер-министра Армении:

Краковский документ

Пакет предложений России

Казанский документ

Мадридские принципы

Предложения МГ ОБСЕ

Заявление председателя ОБСЕ в рамках Лиссабонского саммита

Заявление Будапештского саммита

Резолюции Совета Безопасности ООН

Письмо Сержа Саргсяна Владимиру Путину.

Последний документ представляет наибольший интерес. Письмо было написано сразу 5 апреля 2016 года - после завершения четырехдневной войны, в ходе которой Азербайджан освободил несколько стратегических высот на территориях, находившихся под оккупацией ВС Армении. После этого появился так называемый «план Лаврова». Сегодня многие утверждают, плана как такового не было, тем не менее идеи по урегулированию конфликта российский МИД разработал.

Так или иначе, но после четырехдневной войны президент Армении и написал письмо Владимиру Путину, в котором выразил мнение, что вероятность возобновления боевых действий остается высокой, поскольку баланс вооружений между Арменией и Азербайджаном нарушен, и «план Лаврова» может быть реализован только поле соблюдения нескольких предусловий:

Нереалистичные предложения, озвученные Саргсяном, наводят на мысль, что именно он и именно тогда упустил возможность компромисса, в результате чего в 2020 году Армении вынуждена была капитулировать.