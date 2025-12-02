Сирия не собирается отказываться от Голанских высот

МИД Сирии сообщил, что переговоры с Израилем не предполагают отказ от Голанских высот. В министерстве также поблагодарили страны, поддержавшие резолюцию "Сирийские Голаны", которая была принята на ГА ООН.

Переговоры между Сирией и Израилем не предусматривают отказ Дамаска от Голанских высот. Об этом сказано в заявлении сирийского МИД в ответ на резолюцию "Сирийские Голаны", которая была принята 3 декабря на ГА ООН в Нью-Йорке.

"Участие Сирии в серьезных переговорах по техническим вопросам, которые могут затрагивать ее безопасность, а также безопасность и стабильность региона, не означает отказ от того, что Голаны являются сирийской землей. Это позиция, которую Сирия вновь подтвердила, обеспечив успешную международную поддержку данной резолюции"

– сирийское внешнеполитическое ведомство

МИД САР приветствовало принятие резолюции и выразило благодарность странам, которые ее внесли и поддержали.

В министерстве обратили внимание на то, что увеличение числа стран, поддержавших резолюцию, свидетельствует о масштабе поддержки новой Сирии и ее принципиальной позиции, закрепленной в вопросе сирийских Голан.