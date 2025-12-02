Вестник Кавказа

В Абхазии снимут два российских сериала

Белые скалы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В будущем году два сериала при финансовой поддержке российского Института развития интернета снимут в Абхазии.

В 2026 году запланировано производство двух российских сериалов, съемки которых пройдут на территории Абхазии, такое заявление сделал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Съемки пройдут при финансовой поддержке российского Института развития интернета, также добавил он.

"Сейчас Институт развития интернета уже финансирует два сериала об Абхазии, сценарии к которым сделали местные абхазы. В следующем году начинаются съемки двух сериалов, которые будут сниматься в Абхазии и про Абхазию"

– Сергей Кириенко

Кириенко отметил, что Абхазия и ее природные виды очень популярны у российских кинематографистов, еще с советских времен. По его словам, тут часто снимают виды Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, лазурного берега Франции или Италии.

По его словам, пришло время снимать в Абхазии сериалы про саму Страну Души

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
765 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.