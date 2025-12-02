В Абхазии снимут два российских сериала

В будущем году два сериала при финансовой поддержке российского Института развития интернета снимут в Абхазии.

В 2026 году запланировано производство двух российских сериалов, съемки которых пройдут на территории Абхазии, такое заявление сделал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Съемки пройдут при финансовой поддержке российского Института развития интернета, также добавил он.

"Сейчас Институт развития интернета уже финансирует два сериала об Абхазии, сценарии к которым сделали местные абхазы. В следующем году начинаются съемки двух сериалов, которые будут сниматься в Абхазии и про Абхазию"

– Сергей Кириенко

Кириенко отметил, что Абхазия и ее природные виды очень популярны у российских кинематографистов, еще с советских времен. По его словам, тут часто снимают виды Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, лазурного берега Франции или Италии.

По его словам, пришло время снимать в Абхазии сериалы про саму Страну Души