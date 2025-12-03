Ставропольские исследователи выиграли гранты на 36 млн рублей

Двенадцать исследовательских проектов из СКФУ получат 36 млн рублей грантовыми субсидиями от Российского научного фонда.

Двенадцать научных проектов Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) стали победителями конкурса Российского научного фонда. Об этом информирует пресс-служба ставропольского вуза.

Учёным университета предоставят гранты, общей суммой 36 млн рублей, на проведение фундаментальных и поисковых исследований.

Выделенные субсидии позволят ученым в 2026–2027 годах вести как фундаментальные, так и поисковые исследования. Каждым проектом предстоит заниматься команде из 2–4 человек.

"Важно отметить, что проекты-победители от нашего университета охватывают широкий спектр научных исследований от физики и химии, пищевых технологий до психологии молодежи"

— исполняющая обязанности ректора СКФУ Татьяна Шебзухова

В администрации СКФУ также отметили, что приоритет отдавался исследовательским проектам, результаты которых могут поспособствовать экономическому развитию региона.