Вестник Кавказа

Ставропольские исследователи выиграли гранты на 36 млн рублей

Ставропольские исследователи выиграли гранты на 36 млн рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Двенадцать исследовательских проектов из СКФУ получат 36 млн рублей грантовыми субсидиями от Российского научного фонда.

Двенадцать научных проектов Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) стали победителями конкурса Российского научного фонда. Об этом информирует пресс-служба ставропольского вуза.

Учёным университета предоставят гранты, общей  суммой 36 млн  рублей, на проведение фундаментальных и поисковых исследований.

Выделенные субсидии позволят ученым в 2026–2027 годах вести как фундаментальные, так и поисковые исследования. Каждым проектом предстоит заниматься команде из 2–4 человек. 

"Важно отметить, что проекты-победители от нашего университета охватывают широкий спектр научных исследований от физики и химии, пищевых технологий до психологии молодежи"

— исполняющая обязанности ректора СКФУ Татьяна Шебзухова

В администрации СКФУ также отметили, что приоритет отдавался исследовательским проектам, результаты которых могут поспособствовать экономическому развитию региона.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
840 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.