Иран получает российское зерно из регионов СКФО

Через порт Махачкалы по Каспийскому морю в Иран только в минувшем ноябре было отправлено свыше 80 тысяч тонн зерна из регионов Северо-Кавказского федерального округа России, сообщили в местном отделении Россельхознадзора.

Регионы Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) наладили стабильные поставки зерна в Иран – они ведутся через Махачкалинский морской торговый порт (ММТП), по Каспийскому морю, сообщили в местном отделении Россельхознадзора.

"В Махачкалинском МТП проконтролировано 79,1 тыс т кукурузы кормовой и 2,3 тыс т ячменя кормового, предназначенных для экспорта в Иран. Продукция поступала из Ставропольского края, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии"

- пресс-служба Управления Россельхознадзора по Дагестану

Все зерно в соответствии с требованиями Тегерана прошло процедуру обеззараживания, после чего его партии были проверены в аккредитованных лабораториях и получили заключения о карантинном фитосанитарном состоянии, передает портал "Это Кавказ".

Напомним, ММТП - единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии, связывающий транспортную систему юга России с прикаспийскими странами. В него входят 12 причалов и три сухогрузных терминала, а перевалку и перевозку грузов осуществляют его четыре штатных судна.

Ранее мы писали о том, что главы сельскохозяйственных ведомств России и Ирана в конце ноября на встрече в Москве договорились о расширении сотрудничества в аграрной сфере в рамках БРИКС и ШОС. Стороны обсудили дальнейшие пути углубления сотрудничества в рамках всеобъемлющего стратегического договора, подписанного президентами двух стран в Кремле в январе 2025 года.