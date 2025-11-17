Иран и Россия нарастят сотрудничество в сельском хозяйстве

Главы сельскохозяйственных ведомств России и Ирана сегодня на встрече в Москве договорились о расширении сотрудничества в аграрной сфере в рамках БРИКС и ШОС, а также достигли новых договоренностей.

Сегодня в Москве министр сельского хозяйства России Оксана Лут приняла своего иранского коллегу, министра сельскохозяйственного джихада Ирана Глаэмрезу Нури Казельдже, говорится в сообщении российского министерства.

Стороны обменялись мнениями по взаимодействию в международных механизмах сотрудничества, включая БРИКС и Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), а также достигли соглашения о создании совместных исследовательских станций, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

Также стороны обсудили дальнейшие пути углубления сотрудничества в рамках всеобъемлющего стратегического договора, подписанного президентами двух стран в Кремле в январе 2025 года.

Встреча прошла при участии посла Ирана в России Казема Джалали, добавили в пресс-службе российского Минсельхоза.