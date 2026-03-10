Вестник Кавказа

"Сибирь" выполнила последний вывозной авиарейс из Дубая в Новосибирск

"Сибирь" выполнила последний вывозной авиарейс из Дубая в Новосибирск
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минувшей ночью в аэропорту Новосибирска приземлился последний вывозной рейс авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь"), который вывез из Дубая отдыхавших на курорте сибиряков.

Российская авиакомпания S7 Airlines (авиакомпания "Сибирь") минувшей ночью выполнила последний вывозной рейс из Дубая (ОАЭ) – минувшей ночью он прибыл в Новосибирск, сообщает онлайн-табло новосибирского аэропорта "Толмачево".

По данным аэропорта, рейс прибыл в 2:40 по местному времени, он летел из Дубая с технической посадкой для дозаправки в узбекском Самарканде, передает РИА Новости.

Для тех пассажиров, билеты которых были оформлены из Дубая в Москву, ждет еще один перелет – он будет выполнен в столицу ближайшими рейсами авиакомпании, говорится в сообщении.

После этого авиакомпания временно прекратит выполнение всех рейсов в ОАЭ и обратно пока до 31 марта 2026 года, полеты возобновятся после стабилизации обстановки в регионе, сообщили в пресс-службе S7 Airlines.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1045 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.