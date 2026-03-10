"Сибирь" выполнила последний вывозной авиарейс из Дубая в Новосибирск

Минувшей ночью в аэропорту Новосибирска приземлился последний вывозной рейс авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь"), который вывез из Дубая отдыхавших на курорте сибиряков.

Российская авиакомпания S7 Airlines (авиакомпания "Сибирь") минувшей ночью выполнила последний вывозной рейс из Дубая (ОАЭ) – минувшей ночью он прибыл в Новосибирск, сообщает онлайн-табло новосибирского аэропорта "Толмачево".

По данным аэропорта, рейс прибыл в 2:40 по местному времени, он летел из Дубая с технической посадкой для дозаправки в узбекском Самарканде, передает РИА Новости.

Для тех пассажиров, билеты которых были оформлены из Дубая в Москву, ждет еще один перелет – он будет выполнен в столицу ближайшими рейсами авиакомпании, говорится в сообщении.

После этого авиакомпания временно прекратит выполнение всех рейсов в ОАЭ и обратно пока до 31 марта 2026 года, полеты возобновятся после стабилизации обстановки в регионе, сообщили в пресс-службе S7 Airlines.