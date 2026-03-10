"Сибирь" выполнила последний вывозной авиарейс из Дубая в Новосибирск

Российская авиакомпания S7 Airlines (авиакомпания "Сибирь") минувшей ночью выполнила последний вывозной рейс из Дубая (ОАЭ) – минувшей ночью он прибыл в Новосибирск, сообщает онлайн-табло новосибирского аэропорта "Толмачево".
По данным аэропорта, рейс прибыл в 2:40 по местному времени, он летел из Дубая с технической посадкой для дозаправки в узбекском Самарканде, передает РИА Новости.
Для тех пассажиров, билеты которых были оформлены из Дубая в Москву, ждет еще один перелет – он будет выполнен в столицу ближайшими рейсами авиакомпании, говорится в сообщении.
После этого авиакомпания временно прекратит выполнение всех рейсов в ОАЭ и обратно пока до 31 марта 2026 года, полеты возобновятся после стабилизации обстановки в регионе, сообщили в пресс-службе S7 Airlines.