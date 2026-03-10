"Большая семерка" не будет отменять антироссийские санкции

Страны G7 не рассматривают возможность снятия санкций с России даже в текущих условиях масштабных колебаний нефтяных цен из-за событий на Ближнем Востоке.

Главы государств G7 заявили, что не собираются отменять антироссийские санкции, невзирая на сложную ситуацию с ценами на нефть, обусловленную войной США и Израиля против Ирана, такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон, выступая после видеоконференции глав государств.

"Мы начнем работу по тщательному мониторингу всех более детальных последствий проблем, связанных с определенными категориями топлива"

– Эммануэль Макрон

Глава Франции уточнил, что в ближайшие несколько недель страны "Большой семерки" поднимут вопросы возобновления судоходства в Ормузском проливе, еще одной темой для обсуждения станет сопровождение судов.

Президент добавил, что резкая эскалация конфликта на Ближнем Востоке стала причиной проблем с поставками нефти и нефтепродуктов. Кроме того, срываются сроки поставок удобрений, что может негативно повлиять на сельское хозяйство.