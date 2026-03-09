Вестник Кавказа

В Иране задержали 10 человек по подозрению в шпионаже на Израиль

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Силовики в Иране задержали 10 подозреваемых в шпионаже. Задержанные делали съемку мест ракетных ударов.

Иранские силовые структуры провели операцию по разоблачению израильской разведывательной ячейки. Задержаны 10 человек, которые подозреваются в работе на Израиль

"До настоящего времени арестованы 10 врагов, которые снимали места ударов и отправляли материалы вражеским СМИ"

– иранская гостелерадиокомпания

Ранее власти страны сообщили об аресте 30 человек, которые собирали секретные сведения и передавали их Израилю.

