В Иране задержали 10 человек по подозрению в шпионаже на Израиль

Силовики в Иране задержали 10 подозреваемых в шпионаже. Задержанные делали съемку мест ракетных ударов.
Иранские силовые структуры провели операцию по разоблачению израильской разведывательной ячейки. Задержаны 10 человек, которые подозреваются в работе на Израиль.
"До настоящего времени арестованы 10 врагов, которые снимали места ударов и отправляли материалы вражеским СМИ"
– иранская гостелерадиокомпания
Ранее власти страны сообщили об аресте 30 человек, которые собирали секретные сведения и передавали их Израилю.