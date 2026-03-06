США частично эвакуируют генконсульство в Адане в Турции

Американские власти приняли решение о частичной эвакуации сотрудников генконсульства в турецкой Адане. Кроме того, частично эвакуированы будут и сотрудники посольства США в Саудовской Аравии.

Вашингтон решил эвакуировать часть сотрудников генерального консульства США в турецкой Адане, соответствующее сообщение размещен на сайте посольства США в Турции.

В нем говорится, что диппредставительство прекратило оказание всех консульских услуг. Американцам можно будет обратиться за ними в посольство США в Анкаре либо в генконсульство в Стамбуле.

В сообщении уточняется, что сотрудники, не участвующие в работе при чрезвычайных ситуациях, должны уехать из Аданы, так как ими их безопасность не может быть гарантирована.

Кроме того, стартовала частичная эвакуация посольства США в Саудовской Аравии. Все сотрудники посольства, представляющие собой неэкстренный персонал, а также их семьи должны покинуть Саудовскую Аравию из-за угрозы безопасности, говорится в сообщении Госдепа.

"Правительство США имеет ограниченные возможности по оказанию экстренной помощи американским гражданам в Саудовской Аравии из-за рисков безопасности"

– Госдеп

Также сотрудникам правительства США в Саудовской Аравии и гражданам США в Саудовской Аравии запрещено приближаться к границе с Йеменом на расстояние менее 20 миль и посещать Катиф в неслужебных целях.