Тегеран может ударить по европейским объектам – МИД Ирана

Замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи во время интервью France24 предупредил о готовности Корпуса стражей Исламской революции нанести удары по европейским целям в том случае, если страны Европы поддержат американо-израильскую военную операцию против Исламской Республики.
Тахт-Раванчи уточнил, что соответствующие обращения уже направлены властями Ирана всем европейским государствам, которые потенциально могли бы присоединиться к ведению боевых действий против ИРИ.
Замминистра пояснил, что Тегеран считает легальной целью для нанесения ракетных и беспилотных ударов объекты любых государств, независимо от их региона, если они помогают США и Израилю воевать с Ираном.
"Мы уже проинформировали европейцев, что им следует проявлять осторожность. Если какая-либо страна присоединится к действиям США и Израиля, она, безусловно, станет объектом для наших ответных мер"
– Маджид Тахт-Раванчи