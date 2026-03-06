Тегеран может ударить по европейским объектам – МИД Ирана

Иранский дипломат в эфире французского СМИ озвучил содержание закрытых переговоров Тегерана с государствами Европы: власти Ирана пообещали атаковать европейские объекты в случае подключения той или иной страны континента к военным действиям США и Израиля.

Замглавы МИД Ирана Маджид Тахт-Раванчи во время интервью France24 предупредил о готовности Корпуса стражей Исламской революции нанести удары по европейским целям в том случае, если страны Европы поддержат американо-израильскую военную операцию против Исламской Республики.

Тахт-Раванчи уточнил, что соответствующие обращения уже направлены властями Ирана всем европейским государствам, которые потенциально могли бы присоединиться к ведению боевых действий против ИРИ.

Замминистра пояснил, что Тегеран считает легальной целью для нанесения ракетных и беспилотных ударов объекты любых государств, независимо от их региона, если они помогают США и Израилю воевать с Ираном.

"Мы уже проинформировали европейцев, что им следует проявлять осторожность. Если какая-либо страна присоединится к действиям США и Израиля, она, безусловно, станет объектом для наших ответных мер"

– Маджид Тахт-Раванчи