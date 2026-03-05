Военные США не могут защититься от иранских "Шахедов" – СМИ

Американские СМИ пишут, что у Соединенных Штатов на сегодняшний день нет должных средств защиты от иранских дронов "Шахед".

У американских военных нет эффективных способов и средств защиты от иранских дронов "Шахед", сообщает Atlantic со ссылкой на источники.

"Военные США не обладают хорошими средствами защиты от (дронов - ред.) Shahed"

– источник

Согласно публикации, в ходе закрытого брифинга в Конгрессе США глава американского Пентагона Пит Хегсет и председатель Комитета начальников штабов ВС США Дэн Кейн озвучивали эту проблему.

Американские военные используют доступные им средства защиты, но они мало эффективны и требуют значительных расходов, сообщил источник.

Однако, согласно источнику, якобы министр обороны Хегсет несколько приуменьшает значение этого обстоятельства.

На пресс-конференции он отметил, что у ВС США есть эффективная симтема ПВО, однако иногда она пропускает воздушные атаки".