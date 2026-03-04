Последний вывозной рейс из Маската прибыл в Тбилиси

В Грузию из Омана прибыл последний спецрейс, которые были организованы для вывоза грузинских граждан из стран Ближнего Востока.

Грузия в рамках вывоза граждан с Ближнего Востока совершила последний запланированный спецрейс из Маската, самолет приземлился в Тбилиси, сообщили в МИД страны.

Спецрейсы для граждан Грузии производились в связи с войной США и Израиля против Ирана, за последние три дня из ближневосточного региона было эвакуировано около 500 грузинских граждан.

Ранее одним из таких рейсов воспользовался мэр Тбилиси Каха Каладзе – он вернулся домой рейсом из Эр-Рияда с пересадкой в Стамбуле.

В грузинском МИД напомнили, что посольства страны в ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии продолжают содействовать гражданам Грузии в возвращении на родину.