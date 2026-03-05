Посол рассказал, как Россия помогает Ирану

Иранский посол в России Казем Джалали высоко оценил позицию, занятую Москвой в связи с нападением США и Израиля на Иран.

Россия занимает "лучшие позиции" по отношению к войне США и Израиля против Ирана, такую оценку дал посол Исламской Республики Казем Джалали.

В интервью РБК дипломат подчеркнул, что ИРИ рассчитывает на своих друзей, отметив, что дружественные Ирану страны должны быть рядом в тяжелые времена, ведь именно так делал Иран со своей стороны прежде.

В ответ на вопрос о помощи со стороны России глава дипмиссии охарактеризовал как "самую лучшую" позицию РФ по поводу событий с Ираном.

"Наши руководители на высшем уровне имеют постоянный контакт друг с другом. Наши руководители на постоянной основе проводят телефонные разговоры, а также что касается передачи сообщений через иранское посольство в Москве, а также через российское посольство в Тегеране"

– Казем Джалали

Дипломат также обратил особое внимание на то, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, подписанный в прошлом году, "действует и работает".