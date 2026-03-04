Спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил мнение по поводу результатов, которые дала США их политика давления в энергетической сфере на Россию.

Оказываемое со стороны США на РФ в области энергетики давление не только не дало Вашингтону никаких результатов, но, напротив, возымело обратный эффект, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Давление Запада на Россию с помощью энергетических ресурсов провалилось и имеет обратный эффект"

– Кирилл Дмитриев

Он подчеркнул, что страны, которые, наоборот, занимались развитием энергетического сотрудничества с РФ, поступили стратегически верно – им будет проще справляться с энергетическими потрясениями, так как они подойдут к ним более подготовленными.

Таким образом Дмитриев отреагировал на новость о том, что министр финансов США Скотт Бессент может включить в повестку переговоров с вице-премьером Госсовета Китая Хэ Лифэном возможности сокращения КНР закупок нефти у России.