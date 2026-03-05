В США заявили, что не будут "политкорректны" в отношении Ирана

Глава Пентагона США сообщил о том, что в ходе конфликта с Ираном больше не будут применяться "политкорректные правила", которые в прошлом сильно ограничивали ведение войны.

Силы Соединенных Штатов задействованы по максимуму для ведения военной операции против Ирана, такое заявление сделал глава американского Пентагона Пит Хегсет в эфире Sky News.

Он подчеркнул, что времена, когда для ведения войны применялись некие "политкорректные" правила, прошли. Теперь Вашингтон намерен действовать жестче.

"Политкорректные войны прошлого были полной противоположностью тому, что мы делаем здесь. У них были размытые цели и ограничительные, минималистские правила применения силы. Больше такого не будет"

– Пит Хегсет

Он отметил, что все полномочия центрального командования, полученные от президента и руководства Пентагона, задействованы в полной мере.

Ранее стало известно о начале новом этапе военной операции США с целью установить полный контроль над воздушным пространством Ирана.