Посольство Италии в Иране продолжит работу из Азербайджана

Эвакуированный из Ирана дипломатический персонал временно будет работать из Азербайджана. В общей сложности из Тегерана в Баку переехали полсотни дипломатов.

Посольство Италии в Иране, эвакуированное на фоне эскалации в регионе, продолжит работу из Азербайджана. Об этом сообщил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.

"Только что завершилась миссия с участием 50 итальянцев, покинувших Тегеран и пересекших азербайджанскую границу. Среди них были наш посол и дипломаты, поскольку по соображениям безопасности мы приняли решение временно закрыть посольство Италии в Тегеране"

– Антонио Таяни

Он подчеркнул, что итальянские дипломаты продолжат в Баку поддерживать отношения с Ираном.

Вице-премьер добавил, что посольство страны в Тегеране "временно закрыто", в колонну были включены не только дипломаты, но и другие итальянцы, которые захотели уехать из Ирана.