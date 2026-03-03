Вестник Кавказа

Посольство Италии в Иране продолжит работу из Азербайджана

Посольство Италии в Иране продолжит работу из Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Эвакуированный из Ирана дипломатический персонал временно будет работать из Азербайджана. В общей сложности из Тегерана в Баку переехали полсотни дипломатов.

Посольство Италии в Иране, эвакуированное на фоне эскалации в регионе, продолжит работу из Азербайджана. Об этом сообщил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.

"Только что завершилась миссия с участием 50 итальянцев, покинувших Тегеран и пересекших азербайджанскую границу. Среди них были наш посол и дипломаты, поскольку по соображениям безопасности мы приняли решение временно закрыть посольство Италии в Тегеране"

– Антонио Таяни

Он подчеркнул, что итальянские дипломаты продолжат в Баку поддерживать отношения с Ираном.

Вице-премьер добавил, что посольство страны в Тегеране "временно закрыто", в колонну были включены не только дипломаты, но и другие итальянцы, которые захотели уехать из Ирана.

