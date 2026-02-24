Вестник Кавказа

Трамп ударит по Ирану, или переговоры в Женеве спасут мир? Максим Шевченко

Отношения Ирана и США за последние месяцы накалились до предела, но дипломатам пока удается сдерживать стороны от военного решения вопроса. Третий раунд переговоров стартует в Женеве 26 февраля.

Удастся ли США и Ирану договориться, что может лечь в основу соглашения, каким будет ответ Трампа в случае дипломатического провала, какие силы сосредоточила коалиция США и Израиля у границ исламской республики, возможные сценарии войны — обсудили историк, журналист Эльмар Гусейнов и эксперт Максим Шевченко.

