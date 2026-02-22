Вестник Кавказа

КСИР проводит учения в Персидском заливе

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сегодня устроили учения. Местом их проведения стало южное побережье Ирана, а также принадлежащие ему острова в Персидском заливе.

Оборонные учения КСИР проходят в Иране, сообщает Гостелерадиокомпания ИРИ.

В сообщении говорится, что участники учений отрабатывают оборону южного побережья Исламской Республики и иранских островов в Персидском заливе.

"Отработка контролируемого огня с учетом дальности действия вооружения и новых комбинируемых тактик, с использованием новейших технологий на разных уровнях были одними из особенностей совместных учений сухопутных войск КСИР, проходивших на территориях военного округа "Медина"

– Гостелерадио Ирана

Ранее сегодня телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что руководство КСИР окажется в числе главных целей, если Америка решится совершить крупномасштабный удар по Ирану – вместе с важными военными и государственным объектам.

