Новый Афон готовится к притоку туристов

В Новом Афоне готовятся к следующему наплыву туристов – он ожидается в мае. На курорте рассказали, что сейчас тихий сезон, в феврале и марте обычно туристов в Абхазии небольшое количество.

Новый Афон в Абхазии после новогодних каникул и в ожидании мая готовится к новому курортному сезону, рассказал председатель городского Собрания Азамат Чуаз.

Прежде всего он отметил, что город перестал быть востребован среди туристов исключительно в летнее время.

"По большому счету, курортный сезон у нас в городе не заканчивается – у нас есть и новогодние праздники, когда приезжает огромное количество отдыхающих, будут и майские праздники"

– Азамат Чуаз

При этом есть период, когда поток туристов минимален – традиционно такой простой наблюдается в феврале и марте. Этот период администрация курорта использует для того, чтобы подготовиться к следующему наплыву туристов, поделился он, передает радио Sputnik.