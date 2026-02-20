Вестник Кавказа

В Кремле назвали переговоры по Украине очень сложным процессом

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "сложно-рабочим" процесс переговоров по украинскому урегулированию.

Переговоры Москвы, Вашингтона и Киева – процесс сложный, но в этом есть что проанализировать, так охарактеризовал прокомментировал итоги трехсторонней встречи по украинскому урегулированию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

"Сложно-рабочие (настроения – ред.) процесс очень сложный, процесс рабочий, есть что проанализировать, есть что обсудить с главой государства"

– Дмитрий Песков

Тем не менее, подчеркнул пресс-секретарь, Москва стремится к решению всех вопросов мирным путем.

Напомним, ранее стало известно, что новый раунд переговоров пройдет в течение следующих трех недель, о чем сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

