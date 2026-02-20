Гросси может принять участие в новых переговорах США и Ирана в Женеве

Третья встреча иранской и американской делегаций состоится в Женеве при участии Гросси. Посредником выступит Оман.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, вероятно, будет присутствовать на ирано-американских переговорах в Женеве на этой неделе, сообщает со ссылкой на дипломатический источник агентство ISNA.

"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, вероятно, будет присутствовать на этих переговорах, как и в ходе предыдущего раунда, состоявшегося во вторник на прошлой неделе в Женеве"

– источник

Ожидается, что третий раунд непрямых переговоров Тегерана и Вашингтона состоится 26 февраля. Он пройдет при посредничестве Омана.

Накануне глава МИД Ирана Аббас Аракчи и глава МАГАТЭ провели телефонный разговор, стороны отметили важность конструктивного взаимодействия и развития диалога по вопросу иранской ядерной программы.