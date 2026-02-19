Грузия запретит иностранцам работать в сферах перевозок и экскурсий

Весна начнется в Грузии с запрета мигрантам работать в грузоперевозках и пассажироперевозках. Работодатели больше не смогут свободно нанимать иностранцев.

Согласно постановлению Кабинета министров Грузии, через неделю, то есть 1 марта, в республике будет окончательно запрещено иностранцам работать в нескольких сферах транспортных и туристических услуг.

В первую очередь, иностранным гражданам в Грузии больше нельзя будет выполнять обязанности курьеров, водителей общественного транспорта и такси. Также иностранцы запрещается работать экскурсоводами и гидами для туристов.

Кроме того, иностранные граждане не смогут и создавать предприятия по грузоперевозкам и пассажироперевозкам в республике и бюро экскурсий.

Документ ограничивает численность проводников в республике: не более 200 человек.

Постановление вводит новую норму в документооборот: каждый иностранец обязан получить рабочую лицензию, по которой ему будет выдаваться вид на жительство.

Документ обязывает работодателей, желающих нанять иностранцев, размещать вакансии в госсистеме управления рынком, и только если за десять дней не будет найдено согласных работать на этой должности граждан Грузии, позволяется нанимать мигрантов.

Нарушителей новых норм будут штрафовать на 2 тыс лари ($750) за каждого неправильно трудоустроенного иностранца – как работодателей, не предоставляющих возможность гражданам Грузии занять рабочее место, так и самозанятых мигрантов.

Повторные нарушения будут означать двукратные и трехкратные штрафы.