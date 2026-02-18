Фидан: наблюдаем военную активность вокруг Ирана

Анкара фиксирует военную активность в ситуации вокруг Ирана, но Турция рассчитывает, что стороны в итоге придут к соглашению дипломатическим путем.

Военная активность происходит в данный момент вокруг Ирана, однако Анкара не теряет надежды на то, что ситуация будет урегулирована путем дипломатии, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.

По его словам, в результате контактов с США турецкая сторона получила информацию о том, как прошли переговоры с делегацией Ирана в Женеве, и теперь у Турции есть поводы для надежды.

"Но, с другой стороны, мы замечаем военную активность вокруг Ирана. Мы наблюдаем за этим, тут может быть фактор давления на переговоры, либо заранее подготовленная военная операция"

– Хакан Фидан

В то же время, подчеркнул министр, турецкая сторона рассчитывает, что стороны в итоге придут к соглашению, так что участие военных сил не понадобится.

Дипломат добавил, что Анкара внимательно следит за происходящим, считая при этом приоритетными дипломатические механизмы урегулирования.