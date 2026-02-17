Вестник Кавказа

Строительство новой базы отдыха в Чечне завершат к концу 2027 года

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новую базу отдыха на 57 домов построят в Чечне к концу 2027 года. В этом году в республике откроют первый кемпинг.

В Чечне началось строительство новой базы отдыха на 57 домов. Работы в Итум-Кали планируется завершить к концу следующего года, рассказали в Минтуризма республики. 

"В Итум-Кали появится один из самых крупных проектов, реализуемый в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство" в Чеченской Республике. К концу 2027 года здесь откроется база отдыха, рассчитанная на 57 домиков, которая станет новой точкой притяжения для туристов и местных жителей"

– пресс-служба Минтуризма Чечни

Некоторые объекты туристического профиля в Чечне откроются уже в этом году. Так, в Галанчожском районе планируется открыть кемпинг с прокатом туристического оборудования и специальной системой защиты от диких животных – электропастухом. Объект начнет работу возле исторических селений Верхний и Нижний Кей.

