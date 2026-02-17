Россия и Иран подписали 4 меморандума в Тегеране

Ряд документов был подписан сегодня российской и иранской сторонами. Церемония состоялась в Тегеране, где проходит заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Четыре меморандума о сотрудничестве подписали сегодня в Тегеране представители России и Ирана, передают иранские СМИ.

По их данным, в числе подписанных документов – меморандум об исполнении программы сотрудничества на 2026-2028 годы между Национальной организацией стандартов ИРИ и Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии РФ.

Кроме того, стороны заключили меморандум о сотрудничестве между Центром аккредитации Исламской Республики и Федеральной службой России по аккредитации. Еще один документ был подписан с иранской стороны Министерством кооперации, труда и социальной защиты, с российской – Федеральной службой по труду и занятости.

Четвертый меморандум заключили Институт нефтяных исследований Ирана и российская компания "Арт Химия".

Стоит отметить, что 16 февраля в Тегеране стартовало 19-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству РФ и ИРИ.