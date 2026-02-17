Авиалайнеры Kuwait Airways будут летать между Москвой и Эль-Кувейтом

Столичный аэропорт Домодедово и столицу Кувейта город Эль-Кувейт в середине марта свяжут прямые регулярные пассажирские авиарейсы лучшей компании страны Kuwait Airways, они будут выполняться трижды в неделю.

Одна из лучших авиакомпаний Кувейта, Kuwait Airways, получила допуск к полетам между Эль-Кувейтом и столичным аэропортом "Домодедово" три раза в неделю, сообщили в Минтрансе РФ.

"В Россию начнет летать национальный перевозчик Кувейта. К полетам между аэропортом Кувейт и московским "Домодедово" с 16 марта, трижды в неделю, допущена ближневосточная авиакомпания Kuwait Airways"

- сообщение

Авиакомпания Kuwait Airways считается лучшей в стране – осенью минувшего 2025 года она получила 5-звездочный рейтинг APEX за предоставление превосходного обслуживания пассажиров на борту, основанный на объективных отзывах пассажиров со всего мира, напоминает РИА Новости.

Напомним, ранее мы писали о том, что кувейтская авиакомпания Jazeera Airways сообщила о возобновлении регулярных авиарейсов по направлению Кувейт–Сочи на самолетах Airbus A320, вмещающих свыше 170 пассажиров. Рейсы рассчитаны, в первую очередь, на арабских туристов, которые смогут отдохнуть в зимний период на одном из главных российских курортов.