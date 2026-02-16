В Грузии появилась новая статья за экстремизм

В уголовном праве Грузии появилась статья об экстремизме против конституционного устройства, предусматривающая наказание до трех лет тюрьмы.

Власти Грузии расширили список "экстремистских" статей, добавив в свод уголовных преступлений пункт об экстремизме против конституционного устройства.

Новая статья подразумевает наказание в виде штрафа, общественных работ до 600 часов, либо тюремного заключения до трех лет.

Теперь уголовно наказуемыми будут следующие деяния: публичные призывы к массовому нарушению закона, массовому неповиновению органам власти, а также действия направленные на углубление представления о нелегитимности конституционного устройства страны.

Также в Грузии утвердили наказание для предпринимателей, которые занимаются незарегистрированной политической деятельностью. Компании, которые тем или иным образом участвуют в политике без санкций со стороны госорганов, заплатят 20 тыс лари штрафа. При последующем нарушении штраф вырастет двукратно.