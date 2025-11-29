Сегодня Мехрибан Алиева была переизбрана президентом Федерации гимнастики Азербайджана на будущие пять лет.

В понедельник 16 февраля Мехрибан Алиева была снова избрана президентом Федерации гимнастики Азербайджана на ближайшие пять лет. Соответствующее решение было принято по итогам 16-го общего собрания Федерации отчетно-выборного характера.

После официального открытия собрания вице-президент федерации Алтай Гасанов сделал видеоотчет о ее деятельности, проведенных состязаниях и результатах, достигнутых в 2021-2025 годах. Он напомнил о динамичном развитии в последние пять лет гимнастики в Азербайджане, подчеркнув, что азербайджанские спортсмены достойно представляли страну на международных аренах.

В ходе собрания были проведены выборы в Исполнительный комитет. По итогам голосования Мехрибан Алиева была переизбрана на пост президента Федерации гимнастики Азербайджана (председатель Исполнительного комитета) на следующие пять лет. Алтай Гасанов был утвержден на посту вице-президента Федерации (зампредседателя Исполнительного комитета), Рауф Алиев, Рафиг Бейбутов и Вафа Бакарова – в качестве членов Исполнительного комитета на следующие пять лет.

В завершение мероприятия спортсменам, показавшим высокие результаты на престижных соревнованиях в 2025 году, были вручены памятные медали.