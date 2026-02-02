В Египте обнаружены наскальные рисунки возрастом 10 тыс лет

На восточном склоне плато Умм-Ирак в Египте обнаружены сцены охоты, фигуры людей и древние письмена возрастом от 10 до 5,5 тыс лет.

Египетские археологи совершили открытие на юге Синайского полуострова. Найдены наскальные рисунки, чей возраст оценивается в 10 тыс лет. В министерстве туризма и древностей страны назвали объект "природным музеем под открытым небом".

На восточном склоне плато Умм-Ирак обнаружена уникальная галерея: более 100 м скалы испещрены изображениями, создававшимися на протяжении тысячелетий. Здесь соседствуют сцены охоты, фигуры людей с оружием, животные и письмена на арабском и набатейском. Возраст древнейших рисунков составляет от 10 до 5,5 тыс лет.

Ученые называют открытие ключом к пониманию смены культур на Синайском полуострове. Как выяснили археологи, плато Умм-Ирак на протяжении тысячелетий оставалось важным центром притяжения людей, так как его использовали для стоянок, сбора ресурсов и обзора окрестностей.

Глава Высшего совета по древностям Египта Хишам аль-Лейси пояснил, что богатство и разнообразие петроглифов, создававшихся с доисторических времен до исламской эпохи, отражают развитие художественного мышления человека и делают это место исключительно ценным для науки.