Азербайджан нарастил экспорт газа в Турцию почти на 4%

Турция закупила в прошлом году на 4% больше газа из Азербайджана, чем в 2024 году. Общий объем поставок составил почти 12 млрд куб м.

Азербайджан за прошлый год поставил в Турцию почти 12 млрд куб м газа, что на 4% превысило показатели 2024 года, информирует Совет по регулированию энергорынка Турции (EPDK).

По информации структуры, около 11,5 млрд куб м было экспортировано в рамках долгосрочных поставок, еще порядка 400 млн куб м – в рамках спотовых поставок.

В декабре прошлого года АР поставила в Турцию свыше 1 млрд куб м, что на 4% превысило показатели 2024 года. Экспорт осуществлялся в рамках долгосрочных контрактов.

Азербайджанский газ в общей структуре поставок "голубого топлива" в Турцию в декабре оказался на третьей строчке (14%). Лидерами стали США и Россия, на долю которых пришлось по 30%.