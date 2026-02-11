Зампостпреда РФ при ООН оценила влияние Совета мира на мировую систему безопасности

Анна Евстигнеева скептически отнеслась к потенциалу Совета мира в качестве инструмента реформирования Совбеза ООН. При этом дипломат указала на симптоматичность появления такой структуры в контексте кризиса привычной системы безопасности.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева высказалась о создании Совета мира в контексте обновления мировой системы безопасности. По словам дипломата, созданный США орган не окажет значительного влияния на процесс трансформации Совбеза ООН.

"Несмотря на заметный резонанс вокруг американской инициативы, так называемый Совет мира едва ли способен оказать существенное влияние на процесс реформирования Совета Безопасности. Судя по официальным заявлениям, предлагаемая структура не задумывается как альтернатива или замена СБ ООН"

– Анна Евстигнеева

Евстигнеева отметила, что создание Совета мира является симптоматичным свидетельством того, что прежние механизмы ООН перестали функционировать в современных реалиях.

Отметим, что власти США строят амбициозные планы относительно Совета мира по Газе, который был инициирован Дональдом Трампом. Предполагается, что структура в дальнейшем может стать базой для создания механизма решения глобальных конфликтов.