Кинолаборатория открылась в СКФУ

В СКФУ запущена кинолаборатория, которая позволит готовить кадры в сфере кино. Студенты будут практиковаться, а не только получать теоретические знания.

Кинолаборатория "СКФУмедиа" открылась в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ) на базе Высшей школы креативных индустрий (ВШКИ) и студенческого медиацентра.

"Запуск кинолаборатории - это наш вклад в формирование на Ставрополье полноценного креативного кластера. Мы сознательно развиваем инновационные образовательные форматы, которые позволяют интегрировать учебный процесс в индустрию, давая студентам бесценный опыт реальной практической работы"

– ректор СКФУ, профессор Татьяна Шебзухова

Лаборатория включает телестудию медиацентра, подкаст-студию, коворкинг, арт-пространство. Работать с молодежью будут ученые-историки, режиссеры, студенты-актеры и медиаволонтеры.

Кинолаборатория будет сотрудничать с профессиональными режиссерами, также намечено сотрудничество со Ставропольским академическим театром драмы им. М.Ю. Лермонтова.

Сообщается, что студенты лаборатории уже снимают свой первый короткометражный фильм на историческую тему, передает ТАСС.

